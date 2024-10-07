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7 октября, 10:21

Армия России лишила ВСУ станции RADA RPS-42 израильского производства

Армия ВС РФ смогла уничтожить украинскую многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Бойцы нанесли удар с помощью БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля», — завили в ведомстве.

Также наши парни ударили по инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения БПЛА, а также живой силе и технике противника. Помимо этого ВС РФ сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 74 беспилотника самолётного типа.

С момента начала СВО Россия поразила 646 самолёта, 283 вертолёта, 33 013 БПЛА, 580 зенитных ракетных комплексов, 18 544 танка и 27 020 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сводки СВО: ВС РФ перешли запорожское водохранилище, удар ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в Волчанске, 7 октября
Сводки СВО: ВС РФ перешли запорожское водохранилище, удар ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в Волчанске, 7 октября

Ранее стало известно, что в зоне СВО был ликвидирован зять бывшего депутата Рады Украины Ирины Фарион. Василия Особу уничтожили в бою на Северском направлении. У мужчины осталась супруга и дочь, которая и рассказала и смерти отца.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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