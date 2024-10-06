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6 октября, 12:41

Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО

В зоне СВО ликвидировали зятя экс-депутата Рады Ирины Фарион Василия Особу

Ликвидированный зять Ирины Фарион Василий Особа. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sofiya Semchyshyn

Ликвидированный зять Ирины Фарион Василий Особа. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sofiya Semchyshyn

В зоне спецоперации (СВО) ликвидировали зятя бывшего депутата Рады Украины Ирины Фарион Василия Особу. Об этом в соцсетях сообщила его жена и дочь скандального политика София Семчишин.

Издание «Страна» со ссылкой на главу партии «Свобода» Олега Тягнибока уточняет, что Особа был уничтожен в бою на Северском направлении.

Отец арестованного за убийство Фарион Зинченко отрицает причастность сына к делу
Отец арестованного за убийство Фарион Зинченко отрицает причастность сына к делу

Напомним, Ирину Фарион застрелили 20 июля во Львове; Скандального украинского политика-русофоба похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, его отправили в СИЗО. Парень отрицает вину, а его адвокат Игорь Сулима указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Никита Никонов
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