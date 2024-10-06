Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО
В зоне СВО ликвидировали зятя экс-депутата Рады Ирины Фарион Василия Особу
Ликвидированный зять Ирины Фарион Василий Особа. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sofiya Semchyshyn
В зоне спецоперации (СВО) ликвидировали зятя бывшего депутата Рады Украины Ирины Фарион Василия Особу. Об этом в соцсетях сообщила его жена и дочь скандального политика София Семчишин.
Издание «Страна» со ссылкой на главу партии «Свобода» Олега Тягнибока уточняет, что Особа был уничтожен в бою на Северском направлении.
Напомним, Ирину Фарион застрелили 20 июля во Львове; Скандального украинского политика-русофоба похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, его отправили в СИЗО. Парень отрицает вину, а его адвокат Игорь Сулима указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.