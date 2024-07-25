"Порядочный пацан": Раскрыта личность подозреваемого в убийстве нардепа-русофобки Фарион

По подозрению в убийстве бывшего депутаты Рады Ирины Фарион задержан Вячеслав Зинченко 2006 года рождения. Молодой человек играл в футбол за МДЮСШ U-19, пишет украинское издание "Страна".

Карточка Вячеслава Зинченко на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Фото © Ассоциация футбола Днепропетровской области

При этом друг Вячеслава Ян не верит, что он был способен на убийство.

"Живёт с мамой, очень порядочный пацан. Его папа воюет. Хорошо с ним дружили, когда занимались в одном клубе. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал", — заявил Ян в беседе с телеграм-каналом "Политика Страны".

Также утверждается, что Зинченко подписан на многие ультраправые телеграм-каналы, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. В январе этого года он упоминал о неонацистской группировке NS/WP*, которая накануне взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Отец Зинченко, как и его друг, не верит в причастность сына к убийству.

"Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот", — сказал мужчина.