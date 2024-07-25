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24 июля, 23:55

Стало известно, кто организовал убийство экс-депутата Рады Фарион

Неонацисты с Украины взяли на себя ответственность за убийство Ирины Фарион

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Обложка © Telegram / Ирина Фарион

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Обложка © Telegram / Ирина Фарион

Запрещённая в РФ неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power* с Украины взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом рассказали местные средства массовой информации.

"Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*", — говорится в сообщении.

Помимо этого, некоторые украинские телеканалы опубликовали видеозапись с места убийства экс-нардепа, которую, предположительно, сделали сами неонацисты. СМИ сообщают, что члены террористической группировки обвиняли убитую в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

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Напомним, 20 июля во Львове расстреляли Ирину Фарион. Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что рассматриваются две основные версии убийства. Первая связана с личной неприязнью, вторая — с её общественно-политической деятельностью. Уже 22 июля ведомство объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады. В тот же день экс-нардепа похоронили на Лычаковском кладбище во Львове после отпевания в храм Петра и Павла.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Алексей Соловьёв
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