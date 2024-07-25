Стало известно, кто организовал убийство экс-депутата Рады Фарион
Неонацисты с Украины взяли на себя ответственность за убийство Ирины Фарион
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Обложка © Telegram / Ирина Фарион
Запрещённая в РФ неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power* с Украины взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом рассказали местные средства массовой информации.
"Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*", — говорится в сообщении.
Помимо этого, некоторые украинские телеканалы опубликовали видеозапись с места убийства экс-нардепа, которую, предположительно, сделали сами неонацисты. СМИ сообщают, что члены террористической группировки обвиняли убитую в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".
Напомним, 20 июля во Львове расстреляли Ирину Фарион. Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что рассматриваются две основные версии убийства. Первая связана с личной неприязнью, вторая — с её общественно-политической деятельностью. Уже 22 июля ведомство объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады. В тот же день экс-нардепа похоронили на Лычаковском кладбище во Львове после отпевания в храм Петра и Павла.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.