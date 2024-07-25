Стало известно, кто организовал убийство экс-депутата Рады Фарион

Запрещённая в РФ неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power* с Украины взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом рассказали местные средства массовой информации.

"Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*", — говорится в сообщении.

Помимо этого, некоторые украинские телеканалы опубликовали видеозапись с места убийства экс-нардепа, которую, предположительно, сделали сами неонацисты. СМИ сообщают, что члены террористической группировки обвиняли убитую в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".