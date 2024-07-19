Экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице после ранения в голову
"Страна.ua": Получившая ранение экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице
Ирина Фарион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Фарион
Экс-депутат украинской Рады Ирина Фарион скончалась в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова после полученного ранения в голову. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
"Ирина Фарион умерла в больнице после ранения", — пишет издание со ссылкой на медиков.
О покушении на Фарион стало известно вечером 19 июля. Всё произошло во Львове. Выстрел, предположительно, пришёлся в висок экс-нардепа. Напомним, Фарион известна своими, даже по меркам Незалежной, крайне антироссийскими взглядами. Экс-депутат Верховной рады не раз отмечалась ксенофобскими заявлениями, а осенью 2023 года она и вовсе призвала "утилизировать" русскоговорящих украинцев, набросившись в том числе на бойцов "Азова"*, не использовавших "мову". Фарион нарвалась на уголовное дело и была уволена из университета "Львовская политехника". Однако она, видимо, не успокоилась и снова "наехала" на русскоговорящих бойцов ВСУ.
* Запрещённая в России террористическая организация.