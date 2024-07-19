Выстрел в висок: Во Львове совершено покушение на скандального экс-нардепа Ирину Фарион

Во Львове выстрелили в бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, которая известна своими скандальными заявлениями. Об этом сообщила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник на своей странице в соцсети.

По её словам, выстрел пришёлся в висок. Инцидент произошёл на улице Масарика. Стрелявший был в перчатках, оружие было без глушителя. Информация о состоянии Фарион уточняется.

Ирине Фарион 60 лет. Она была депутатом Рады в 2012-2014 годах.