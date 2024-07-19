Выстрел в висок: Во Львове совершено покушение на скандального экс-нардепа Ирину Фарион
Во Львове выстрелили в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
Ирина Фарион. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ірина Фаріон
Во Львове выстрелили в бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, которая известна своими скандальными заявлениями. Об этом сообщила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник на своей странице в соцсети.
По её словам, выстрел пришёлся в висок. Инцидент произошёл на улице Масарика. Стрелявший был в перчатках, оружие было без глушителя. Информация о состоянии Фарион уточняется.
Ирине Фарион 60 лет. Она была депутатом Рады в 2012-2014 годах.
Напомним, Ирина Фарион известна своими, даже по меркам Незалежной, крайне антироссийскими взглядами. Экс-депутат Верховной рады не раз отмечалась ксенофобскими заявлениями, а осенью 2023 года она и вовсе призвала "утилизировать" русскоговорящих украинцев, набросившись в том числе на бойцов "Азова"*, не использовавших "мову". Фарион нарвалась на уголовное дело и была уволена из университета "Львовская политехника". Однако она, видимо, не успокоилась и снова наехала на русскоговорящих бойцов ВСУ.
* Запрещённая в России террористическая организация.