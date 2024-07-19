Стало известно о состоянии скандального экс-нардепа Фарион после выстрела в висок

Состояние бывшего депутата Рады Ирины Фарион после покушения оценивается как крайне тяжёлое, она в реанимации. Об этом сообщили врачи больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова.

Место, где произошло покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион. Видео © Telegram / Говорит Великий Львов

По данным телеканала "Говорит Великий Львов", дочь 60-летнего политика узнала о случившемся из соцсетей, сейчас она спешит в больницу. Между тем украинская полиция косвенно подтвердила факт покушения на Фарион.

Фото, на котором, предположительно изображена лежащая на носилках экс-нардеп Ирина Фарион. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

"Полиция Львовской области устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественной деятельницы. Неизвестный произвёл выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы", — отметили правоохранители, не назвав имени и фамилии пострадавшей.

Сейчас силовики пытаются задержать стрелявшего. Тем временем в соцсетях появилось фото, на котором Фарион лежит на носилках — её забирает скорая после покушения. Сообщается, что нападавший больше недели караулил экс-нардепа во дворе.