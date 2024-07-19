Стало известно о состоянии скандального экс-нардепа Фарион после выстрела в висок
Состояние экс-нардепа Ирины Фарион после покушения оценивается как тяжёлое
Ирина Фарион. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iryna__farion
Состояние бывшего депутата Рады Ирины Фарион после покушения оценивается как крайне тяжёлое, она в реанимации. Об этом сообщили врачи больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова.
Место, где произошло покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион. Видео © Telegram / Говорит Великий Львов
По данным телеканала "Говорит Великий Львов", дочь 60-летнего политика узнала о случившемся из соцсетей, сейчас она спешит в больницу. Между тем украинская полиция косвенно подтвердила факт покушения на Фарион.
Фото, на котором, предположительно изображена лежащая на носилках экс-нардеп Ирина Фарион. Фото © Telegram / Анатолий Шарий
"Полиция Львовской области устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественной деятельницы. Неизвестный произвёл выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы", — отметили правоохранители, не назвав имени и фамилии пострадавшей.
Сейчас силовики пытаются задержать стрелявшего. Тем временем в соцсетях появилось фото, на котором Фарион лежит на носилках — её забирает скорая после покушения. Сообщается, что нападавший больше недели караулил экс-нардепа во дворе.
О покушении на Фарион стало известно вечером 19 июля. Всё произошло во Львове. Выстрел, предположительно, пришёлся в висок экс-нардепа. Напомним, Фарион известна своими, даже по меркам Незалежной, крайне антироссийскими взглядами. Экс-депутат Верховной рады не раз отмечалась ксенофобскими заявлениями, а осенью 2023 года она и вовсе призвала "утилизировать" русскоговорящих украинцев, набросившись в том числе на бойцов "Азова"*, не использовавших "мову". Фарион нарвалась на уголовное дело и была уволена из университета "Львовская политехника". Однако она, видимо, не успокоилась и снова наехала на русскоговорящих бойцов ВСУ.
* Запрещённая в России террористическая организация.