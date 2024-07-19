Зеленский потребовал наказать виновных в покушении на экс-депутата Фарион

Руководство Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывает Владимиру Зеленскому о ходе розыска стрелявшего в экс-депутата Рады Ирину Фарион. Сейчас за жизнь бывшей народной избранницы борются врачи.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. <…> Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", — написал Зеленский в телеграм-канале.