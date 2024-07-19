Зеленский потребовал наказать виновных в покушении на экс-депутата Фарион
Зеленский: МВД и СБУ оперативно докладывают о розыске стрелявшего в Фарион
Руководство Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывает Владимиру Зеленскому о ходе розыска стрелявшего в экс-депутата Рады Ирину Фарион. Сейчас за жизнь бывшей народной избранницы борются врачи.
"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. <…> Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", — написал Зеленский в телеграм-канале.
О покушении на Фарион стало известно вечером 19 июля. Всё произошло во Львове. Выстрел, предположительно, пришёлся в висок экс-нардепа. Напомним, Фарион известна своими, даже по меркам Незалежной, крайне антироссийскими взглядами. Экс-депутат Верховной рады не раз отмечалась ксенофобскими заявлениями, а осенью 2023 года она и вовсе призвала "утилизировать" русскоговорящих украинцев, набросившись в том числе на бойцов "Азова"*, не использовавших "мову". Фарион нарвалась на уголовное дело и была уволена из университета "Львовская политехника". Однако она, видимо, не успокоилась и снова "наехала" на русскоговорящих бойцов ВСУ.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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