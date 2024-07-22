МВД Украины объявило в розыск убийцу экс-депутата Рады Фарион
МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом говорится в записи в телеграм-канале ведомства.
Вместе с постом опубликована ориентировка на преступника и видео момента убийства.
Предполагаемый убийца экс-депутата Рады Ирины Фарион. Ориентировка МВД Украины. Фото Telegram / МВС України
Всё произошло два дня назад во Львове. Неизвестный в перчатках расстрелял известного украинского политика и общественного деятеля на улице Масарика. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, следствие рассматривает несколько версий расправы — на почве личной неприязни, из-за общественно-политической деятельности или по заказу. О случившемся высказался Владимир Зеленский, призвав соответствующие ведомства разобраться в случившемся.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ірина Фаріон