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21 июля, 21:48

МВД Украины объявило в розыск убийцу экс-депутата Рады Фарион

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом говорится в записи в телеграм-канале ведомства.

Вместе с постом опубликована ориентировка на преступника и видео момента убийства.

Предполагаемый убийца экс-депутата Рады Ирины Фарион. Ориентировка МВД Украины. Фото Telegram / МВС України

Предполагаемый убийца экс-депутата Рады Ирины Фарион. Ориентировка МВД Украины. Фото Telegram / МВС України

Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион во Львове
Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион во Львове

Всё произошло два дня назад во Львове. Неизвестный в перчатках расстрелял известного украинского политика и общественного деятеля на улице Масарика. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, следствие рассматривает несколько версий расправы — на почве личной неприязни, из-за общественно-политической деятельности или по заказу. О случившемся высказался Владимир Зеленский, призвав соответствующие ведомства разобраться в случившемся.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ірина Фаріон

Артур Лапсаков
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