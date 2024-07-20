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20 июля, 06:40

Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион во Львове

Глава МВД Клименко: На месте убийства Фарион не работала часть камер

Ирина Фарион. Обложка © ТАСС / Zuma / Igor Golovniov

Ирина Фарион. Обложка © ТАСС / Zuma / Igor Golovniov

На месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер из-за плановых отключений света. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район", — сказал глава МВД Незалежной.

Также, как указал глава ведомства, существует проблема частых отключений электроэнергии, из-за чего возникли проблемы с идентификацией лица, находящегося у подъезда.

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Напомним, вечером 19 июля во Львове расстреляли Ирину Фарион — известного украинского политика и общественного деятеля, отметившуюся своими крайне русофобскими взглядами. Вскоре она скончалась в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", виновника ищут. По словам Игоря Клименко, следствие рассматривает несколько версий расправы — на почве личной неприязни, из-за общественно-политической деятельности или по заказу.

Матвей Константинов
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