Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион во Львове
Глава МВД Клименко: На месте убийства Фарион не работала часть камер
Ирина Фарион. Обложка © ТАСС / Zuma / Igor Golovniov
На месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер из-за плановых отключений света. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район", — сказал глава МВД Незалежной.
Также, как указал глава ведомства, существует проблема частых отключений электроэнергии, из-за чего возникли проблемы с идентификацией лица, находящегося у подъезда.
Напомним, вечером 19 июля во Львове расстреляли Ирину Фарион — известного украинского политика и общественного деятеля, отметившуюся своими крайне русофобскими взглядами. Вскоре она скончалась в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", виновника ищут. По словам Игоря Клименко, следствие рассматривает несколько версий расправы — на почве личной неприязни, из-за общественно-политической деятельности или по заказу.