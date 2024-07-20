Стало известно о необычной детали в деле об убийстве Фарион во Львове

На месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове не работала часть камер из-за плановых отключений света. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район", — сказал глава МВД Незалежной.

Также, как указал глава ведомства, существует проблема частых отключений электроэнергии, из-за чего возникли проблемы с идентификацией лица, находящегося у подъезда.