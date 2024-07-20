"Провокация и вызов демократии": Кличко прокомментировал убийство Фарион

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове. Как заявил киевский градоначальник в своём телеграм-канале, это происшествие является провокацией и вызовом демократии.

"Насилие — не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе", — написал украинский чиновник.

По его словам, случившееся является провокацией и вызовом для правоохранительной системы, демократии и стабильности в стране. Политический деятель также подчеркнул, что это дело должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности.