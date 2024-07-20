В Сети появилось видео задержания предполагаемого убийцы Фарион
Во Львове задержали мужчину, который может быть причастен к убийству Фарион
Ирина Фарион. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iryna__farion
В украинском сегменте Telegram распространяется видеозапись задержания мужчины во Львове. Как сообщают местные телеграм-каналы, он может быть причастен к убийству бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион.
Видеозапись предполагаемого убийцы Фарион. Видео Telegram / Говорить Великий Львів
Сообщается, что его задержали на улице Стрыской. В настоящее время нет никаких подтверждений того, что это и есть тот, кто убил экс-нардепа.
Напомним, что Фарион скончалась в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Это произошло после того, как неизвестный выстрелил ей в голову 19 июля.