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19 июля, 21:30

В Сети появилось видео задержания предполагаемого убийцы Фарион

Во Львове задержали мужчину, который может быть причастен к убийству Фарион

Ирина Фарион. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iryna__farion

Ирина Фарион. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iryna__farion

В украинском сегменте Telegram распространяется видеозапись задержания мужчины во Львове. Как сообщают местные телеграм-каналы, он может быть причастен к убийству бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион.

Видеозапись предполагаемого убийцы Фарион. Видео Telegram / Говорить Великий Львів

Сообщается, что его задержали на улице Стрыской. В настоящее время нет никаких подтверждений того, что это и есть тот, кто убил экс-нардепа.

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Напомним, что Фарион скончалась в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Это произошло после того, как неизвестный выстрелил ей в голову 19 июля.

Алексей Соловьёв
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