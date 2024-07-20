В Сети появилось видео задержания предполагаемого убийцы Фарион

В украинском сегменте Telegram распространяется видеозапись задержания мужчины во Львове. Как сообщают местные телеграм-каналы, он может быть причастен к убийству бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион.

Сообщается, что его задержали на улице Стрыской. В настоящее время нет никаких подтверждений того, что это и есть тот, кто убил экс-нардепа.