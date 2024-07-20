Глава МВД Украины озвучил версии убийства Ирины Фарион
Глава МВД Украины Клименко: Следствие рассматривает две версии убийства Фарион
Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia
Глава МВД Украины Игорь Клименко на брифинге заявил, что следователи рассматривают две основные версии убийства бывшего народного депутата Верховной рады Ирины Фарион. Первая связана с личной неприязнью, вторая — с её общественно-политической деятельностью. Также не исключается возможность заказного характера преступления.
Первоначально дело было возбуждено по статье "Покушение на убийство", но после смерти Фарион его переквалифицировали в "Умышленное убийство". Согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины, такое преступление может караться лишением свободы на срок до 15 лет. Глава МВД также отметил, что следователи допускают наличие "российского следа".
Полиция Львова проводит операцию по задержанию подозреваемого, однако на момент смерти Фарион он всё ещё находился в розыске. Владимир Зеленский осудил произошедшее и заявил, что "каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность".
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии "Свобода". Она активно выступала против использования русского языка на Украине. В мае этого года суд восстановил её в должности профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника" после скандала с её увольнением.
Напомним, экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, известная своими крайне антироссийскими взглядами и ксенофобскими заявлениями, скончалась в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова после ранения в голову, полученного вечером 19 июля. В своё время Фарион активно выступала против русскоязычных украинцев, что привело к её увольнению из университета "Львовская политехника" и возбуждению уголовного дела.