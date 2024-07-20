Глава МВД Украины озвучил версии убийства Ирины Фарион

Глава МВД Украины Игорь Клименко на брифинге заявил, что следователи рассматривают две основные версии убийства бывшего народного депутата Верховной рады Ирины Фарион. Первая связана с личной неприязнью, вторая — с её общественно-политической деятельностью. Также не исключается возможность заказного характера преступления.

Первоначально дело было возбуждено по статье "Покушение на убийство", но после смерти Фарион его переквалифицировали в "Умышленное убийство". Согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины, такое преступление может караться лишением свободы на срок до 15 лет. Глава МВД также отметил, что следователи допускают наличие "российского следа".

Полиция Львова проводит операцию по задержанию подозреваемого, однако на момент смерти Фарион он всё ещё находился в розыске. Владимир Зеленский осудил произошедшее и заявил, что "каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность".