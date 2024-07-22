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22 июля, 12:41

Во Львове хоронят нардепа-русофобку Ирину Фарион

Во Львове хоронят экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Сегодня её тело привезли в храм Петра и Павла, где состоялось отпевание, а в эти минуты траурная процессия перемещается на Лычаковское кладбище.

Похороны экс-нардепа Ирины Фарион во Львове. Видео © УНИАН

На похоронах нардепа замечено много общественных, политических деятелей и активистов, в том числе представителей националистических организаций. Есть среди них и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, который пообещал выплатить 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти убийцу Ирины Фарион.

Кроме того, на церемонии много кинологов с собаками, которые проверяют сумки у людей, уличные вазы с растениями, урны и скамейки. Меры безопасности усилили после того, как писательница Оксана Забужко заявила, что на похоронах Ирины Фарион во Львове может произойти теракт.

МВД Украины объявило в розыск убийцу экс-депутата Рады Фарион
МВД Украины объявило в розыск убийцу экс-депутата Рады Фарион

Напомним, что очередное заказное политическое убийство произошло во Львове 20 июля. Киллер в перчатках выстрелил в голову Ирине Фарион на улице Масарика. Руководитель украинского МВД заявил, что у следствия в работе есть несколько версий преступления: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность убитой или чей-то заказ. Происшествие прокомментировал и Владимир Зеленский, потребовав от уполномоченных ведомств пролить свет на случившееся.

Обложка ©

УНИАН

Алексей Берковиц
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