Во Львове хоронят нардепа-русофобку Ирину Фарион

Во Львове хоронят экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Сегодня её тело привезли в храм Петра и Павла, где состоялось отпевание, а в эти минуты траурная процессия перемещается на Лычаковское кладбище.

Похороны экс-нардепа Ирины Фарион во Львове. Видео © УНИАН

На похоронах нардепа замечено много общественных, политических деятелей и активистов, в том числе представителей националистических организаций. Есть среди них и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, который пообещал выплатить 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти убийцу Ирины Фарион.

Кроме того, на церемонии много кинологов с собаками, которые проверяют сумки у людей, уличные вазы с растениями, урны и скамейки. Меры безопасности усилили после того, как писательница Оксана Забужко заявила, что на похоронах Ирины Фарион во Львове может произойти теракт.