Во Львове хоронят нардепа-русофобку Ирину Фарион
Во Львове хоронят экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Сегодня её тело привезли в храм Петра и Павла, где состоялось отпевание, а в эти минуты траурная процессия перемещается на Лычаковское кладбище.
Похороны экс-нардепа Ирины Фарион во Львове. Видео © УНИАН
На похоронах нардепа замечено много общественных, политических деятелей и активистов, в том числе представителей националистических организаций. Есть среди них и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, который пообещал выплатить 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти убийцу Ирины Фарион.
Кроме того, на церемонии много кинологов с собаками, которые проверяют сумки у людей, уличные вазы с растениями, урны и скамейки. Меры безопасности усилили после того, как писательница Оксана Забужко заявила, что на похоронах Ирины Фарион во Львове может произойти теракт.
Напомним, что очередное заказное политическое убийство произошло во Львове 20 июля. Киллер в перчатках выстрелил в голову Ирине Фарион на улице Масарика. Руководитель украинского МВД заявил, что у следствия в работе есть несколько версий преступления: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность убитой или чей-то заказ. Происшествие прокомментировал и Владимир Зеленский, потребовав от уполномоченных ведомств пролить свет на случившееся.
УНИАН