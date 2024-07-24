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24 июля, 09:05

"Скинь номер Жорина!": Ночью в телеграм-канале убитой Ирины Фарион появились странные сообщения

В телеграм-канале Фарион появились сообщения о Буданове* и азовце** Жорине

Ирина Фарион. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iryna__farion

Ирина Фарион. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iryna__farion

Неизвестный разместил в аккаунте убитой экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион странные сообщения. Они появились около полуночи и висели шесть часов. В них автор пытается связаться с некими Будановым* и Жориным. По всей видимости, речь идёт о начальнике Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове* и заместителе командира "Азова"** Максиме Жорине.

"Буданов*, набери мне дочку.... Соколова, скинь мне номер Жорина в приват! <...> Жорин, пиши в личные [сообщения]", — говорилось в сообщениях.

Политолог раскрыл Life.ru, кто стоит за убийством русофобки Фарион
Политолог раскрыл Life.ru, кто стоит за убийством русофобки Фарион

Напомним, 20 июля во Львове расстреляли Ирину Фарион — одиозного украинского политика, отметившегося множеством радикальных русофобских заявлений. Киллер выстрелил в голову экс-нардепу на улице Масарика. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что следствие рассматривает в том числе версию о заказном характере преступления. Предполагаемого убийцу объявили в розыск. Уже 22 июля Фарион похоронили.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Матвей Константинов
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