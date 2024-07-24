"Скинь номер Жорина!": Ночью в телеграм-канале убитой Ирины Фарион появились странные сообщения

Неизвестный разместил в аккаунте убитой экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион странные сообщения. Они появились около полуночи и висели шесть часов. В них автор пытается связаться с некими Будановым* и Жориным. По всей видимости, речь идёт о начальнике Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове* и заместителе командира "Азова"** Максиме Жорине.