"Скинь номер Жорина!": Ночью в телеграм-канале убитой Ирины Фарион появились странные сообщения
В телеграм-канале Фарион появились сообщения о Буданове* и азовце** Жорине
Ирина Фарион. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iryna__farion
Неизвестный разместил в аккаунте убитой экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион странные сообщения. Они появились около полуночи и висели шесть часов. В них автор пытается связаться с некими Будановым* и Жориным. По всей видимости, речь идёт о начальнике Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове* и заместителе командира "Азова"** Максиме Жорине.
"Буданов*, набери мне дочку.... Соколова, скинь мне номер Жорина в приват! <...> Жорин, пиши в личные [сообщения]", — говорилось в сообщениях.
Напомним, 20 июля во Львове расстреляли Ирину Фарион — одиозного украинского политика, отметившегося множеством радикальных русофобских заявлений. Киллер выстрелил в голову экс-нардепу на улице Масарика. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что следствие рассматривает в том числе версию о заказном характере преступления. Предполагаемого убийцу объявили в розыск. Уже 22 июля Фарион похоронили.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.