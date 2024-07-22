Политолог раскрыл Life.ru, кто стоит за убийством русофобки Фарион

Экс-депутат Рады Ирина Фарион, предположительно, была убита членами партизанского движения из отряда Ковпака, подпольно действующего на территории Украины, а её убийцу не станут искать, потому что найти его невозможно. Такими соображениями в беседе с Life.ru поделился политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Насколько мне известно, Фарион ликвидирована партизанами — подпольщиками из отряда Ковпака, действующего на территории бывшей Украины, как носитель русофобской идеологии, разжигающей ненависть, вражду и продвигающей человеконенавистнические ценности, направленные на расчеловечивание русских. Фарион была одним из главных идеологов украинства, основанного на русофобии", — пояснил наш собеседник.

По мнению политолога, именно фигура Фарион внесла колоссальный вклад в разжигание ненависти против русских и провоцирование войны, прямо сейчас выкашивающей сотни тысяч жителей Украины, которые идут воевать именно движимые ярой русофобией. Он считает, что заказчиком этой ликвидации стал совет так называемого отряда Ковпака.

"Это очень знаковая фигура для украинства, я с ней пересекался в 2013 году, в ноябре, в программе "ДНК. Код украинки", где она на плохом украинском орала на меня за то, что я не согласен с тезисом о том, что все народы Европы произошли от Украины 45 тысяч лет назад. Это совершенно оголтелая, безумная русофобка", — вспомнил эксперт.

Коровин добавил, что искать убийцу нардепа не будут, во-первых, из-за того, что подполье — разветвлённая сеть, а значит, найти исполнителя невозможно. А во-вторых, из-за того, что на Украине установилась территория беззакония: вообще никто никого не ищет и все кому не лень могут убивать кого попало без всяких последствий. К тому же Фарион успела наворотить дел внутри самой украинствующей тусовки: вела себя агрессивно, вызывающе, чем и испортила отношение к себе даже внутри укронацистской среды.