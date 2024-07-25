На Украине задержали убийцу нардепа-русофобки Фарион

В Днепропетровске задержан 18-летний подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Задержан 18-летний парень", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, операция по задержанию была "очень непростой", над раскрытием убийства работали сотни силовиков.

"Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", — отметил он.