На Украине задержали убийцу нардепа-русофобки Фарион
Зеленский заявил о задержании 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион
Ирина Фарион. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В Днепропетровске задержан 18-летний подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Задержан 18-летний парень", — написал Зеленский в телеграм-канале.
По его словам, операция по задержанию была "очень непростой", над раскрытием убийства работали сотни силовиков.
"Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", — отметил он.
Как сообщал Life.ru, Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля. 22 июля МВД объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата, в тот же день её похоронили на Лычаковском кладбище во Львове после ритуала в храме Петра и Павла. Накануне ответственность за убийство Фарион взяла на себя группировка National-Socialism / White Power*. Фарион известна нападками на Россию, россиян и русский язык, она также призывала "утилизировать" русскоговорящих украинцев.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.