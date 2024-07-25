Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 12:12

На Украине задержали убийцу нардепа-русофобки Фарион

Зеленский заявил о задержании 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

Ирина Фарион. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Ирина Фарион. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Днепропетровске задержан 18-летний подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Задержан 18-летний парень", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, операция по задержанию была "очень непростой", над раскрытием убийства работали сотни силовиков.

"Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел представить обществу все детали", — отметил он.

Политолог предположил, за что язычники-неонацисты могли принести Фарион в жертву
Политолог предположил, за что язычники-неонацисты могли принести Фарион в жертву

Как сообщал Life.ru, Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля. 22 июля МВД объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата, в тот же день её похоронили на Лычаковском кладбище во Львове после ритуала в храме Петра и Павла. Накануне ответственность за убийство Фарион взяла на себя группировка National-Socialism / White Power*. Фарион известна нападками на Россию, россиян и русский язык, она также призывала "утилизировать" русскоговорящих украинцев.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров