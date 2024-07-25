Политолог предположил, за что язычники-неонацисты могли принести Фарион в жертву
Эксперт Дудчак: Нацисты могли убить Фарион, так как она не признавала их заслуг
Неонацисты из группировки National-Socialism/White Power* могли ликвидировать одиозного экс-депутата Рады Ирину Фарион из-за того, что она не признавала никаких их заслуг на полях сражений, если они говорили по-русски. Такую версию выдвинул политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru.
"Насколько действительно именно они ликвидировали Фарион, это надо ещё уточнить. Но если это они, то в общем-то тоже ничего удивительного — это нацисты, которые очень серьёзно отличаются от других политических течений своим крайним экстремизмом", — говорит политолог.
Дудчак призвал не путать этих нацистов с националистами, так как вторые предполагают наличие других националистов. То есть они считают, что они лучшие на своей территории и допускают, что кто-то может считать так же по ту сторону границы, пояснил эксперт. Нацизм же предусматривает экспансию и физическую ликвидацию "не таких, как они", особенно, если они считают, что не такие, как они" мешают им существовать. Дудчак добавил, что NS/WP Crew* являются язычниками и не воспринимают православие, где любовь является одной из главных идей. Таким образом эта организация действительно демонстрирует крайние проявления непримиримости по отношению к другим, подчеркнул собеседник Life.ru.
Фарион не устраивала многих, в том числе украинских нацистов, которые были недовольны тем, что она не признавала никаких их заслуг на полях сражений на территории Украины, если они говорили по-русски. То есть, для Фарион было всё равно. Вот интересно, а врачи, которые её пытались спасти, если бы они говорили по-русски, она бы отказалась принимать от них помощь? Может быть так она и сделала.
Также политолог допустил, что к убийству Фарион могут быть причастны нацисты, которые перебрались из России на Украину и теперь воюют в рядах ВСУ.
"Там вот этих сумасшедших язычников нацистов немало. И они уже появлялись на Майдане в Киеве в 2014 году. И это было удивительно, они были на стороне тех, кто организовывал переворот", — заключил эксперт.
Напомним, осенью 2023 года Фарион призвала "утилизировать" русскоговорящих украинцев, набросившись в том числе на бойцов "Азова"*, не использовавших "мову". Экс-нардеп нарвалась на уголовное дело и была уволена из университета "Львовская политехника". Однако после этого она не успокоилась и снова "наехала" на русскоговорящих бойцов ВСУ.
Как сообщал Life.ru, Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля. Позже глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что рассматриваются две основные версии убийства. Первая связана с личной неприязнью, вторая — с её общественно-политической деятельностью. 22 июля ведомство объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады. В тот же день её похоронили на Лычаковском кладбище во Львове после ритуала в храме Петра и Павла. Накануне ответственность за убийство Фарион взяла на себя группировка National-Socialism/White Power*.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Фарион