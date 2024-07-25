Политолог предположил, за что язычники-неонацисты могли принести Фарион в жертву

Неонацисты из группировки National-Socialism/White Power* могли ликвидировать одиозного экс-депутата Рады Ирину Фарион из-за того, что она не признавала никаких их заслуг на полях сражений, если они говорили по-русски. Такую версию выдвинул политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru.

"Насколько действительно именно они ликвидировали Фарион, это надо ещё уточнить. Но если это они, то в общем-то тоже ничего удивительного — это нацисты, которые очень серьёзно отличаются от других политических течений своим крайним экстремизмом", — говорит политолог.

Дудчак призвал не путать этих нацистов с националистами, так как вторые предполагают наличие других националистов. То есть они считают, что они лучшие на своей территории и допускают, что кто-то может считать так же по ту сторону границы, пояснил эксперт. Нацизм же предусматривает экспансию и физическую ликвидацию "не таких, как они", особенно, если они считают, что не такие, как они" мешают им существовать. Дудчак добавил, что NS/WP Crew* являются язычниками и не воспринимают православие, где любовь является одной из главных идей. Таким образом эта организация действительно демонстрирует крайние проявления непримиримости по отношению к другим, подчеркнул собеседник Life.ru.

Фарион не устраивала многих, в том числе украинских нацистов, которые были недовольны тем, что она не признавала никаких их заслуг на полях сражений на территории Украины, если они говорили по-русски. То есть, для Фарион было всё равно. Вот интересно, а врачи, которые её пытались спасти, если бы они говорили по-русски, она бы отказалась принимать от них помощь? Может быть так она и сделала. Александр Дудчак Политолог

Также политолог допустил, что к убийству Фарион могут быть причастны нацисты, которые перебрались из России на Украину и теперь воюют в рядах ВСУ.

"Там вот этих сумасшедших язычников нацистов немало. И они уже появлялись на Майдане в Киеве в 2014 году. И это было удивительно, они были на стороне тех, кто организовывал переворот", — заключил эксперт.