Украинские радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Ирины Фарион во Львове

В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён момент убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Публикацию, как сообщают украинские СМИ, сделала неонацистская группировка National-Socialism/White Power*, взявшая на себя ответственность за произошедшее.

На приведённой записи практически всё время закрыт обзор, а на фоне слышны женские крики. Как затем отметили украинские СМИ, номера машин в кадре и на месте убийства полностью совпадают. СМИ сообщают, что члены террористической группировки обвиняли убитую в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".