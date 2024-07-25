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25 июля, 08:46

Украинские радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Ирины Фарион во Львове

Украинские СМИ: Радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Фарион

Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia

Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia

В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён момент убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Публикацию, как сообщают украинские СМИ, сделала неонацистская группировка National-Socialism/White Power*, взявшая на себя ответственность за произошедшее.

Предположительно момент убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Видео © Telegram / "Политика Страны"

На приведённой записи практически всё время закрыт обзор, а на фоне слышны женские крики. Как затем отметили украинские СМИ, номера машин в кадре и на месте убийства полностью совпадают. СМИ сообщают, что члены террористической группировки обвиняли убитую в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

Стало известно, кто организовал убийство экс-депутата Рады Фарион
Стало известно, кто организовал убийство экс-депутата Рады Фарион

Напомним, вооружённое нападение на экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион было совершенно во Львове 20 июля. Неизвестный выстрелил в висок, после чего Фарион доставили в больницу в тяжёлом состоянии, однако ранение оказалось несовместимо с жизнью. Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что рассматриваются две основные версии убийства. Первая связана с личной неприязнью, вторая — с её общественно-политической деятельностью. Уже 22 июля ведомство объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады. В тот же день экс-нардепа похоронили на Лычаковском кладбище во Львове после отпевания в храм Петра и Павла.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Мария Любицкая
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