Украинские радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Ирины Фарион во Львове
Украинские СМИ: Радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Фарион
Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia
В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён момент убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Публикацию, как сообщают украинские СМИ, сделала неонацистская группировка National-Socialism/White Power*, взявшая на себя ответственность за произошедшее.
Предположительно момент убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Видео © Telegram / "Политика Страны"
На приведённой записи практически всё время закрыт обзор, а на фоне слышны женские крики. Как затем отметили украинские СМИ, номера машин в кадре и на месте убийства полностью совпадают. СМИ сообщают, что члены террористической группировки обвиняли убитую в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".
Напомним, вооружённое нападение на экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион было совершенно во Львове 20 июля. Неизвестный выстрелил в висок, после чего Фарион доставили в больницу в тяжёлом состоянии, однако ранение оказалось несовместимо с жизнью. Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что рассматриваются две основные версии убийства. Первая связана с личной неприязнью, вторая — с её общественно-политической деятельностью. Уже 22 июля ведомство объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады. В тот же день экс-нардепа похоронили на Лычаковском кладбище во Львове после отпевания в храм Петра и Павла.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.