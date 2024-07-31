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31 июля, 09:28

"Ни пистолета, ни вещей": Адвокат убийцы Фарион уличил следствие в недостатке улик

Обвиняемый в убийстве Фарион отказался свидетельствовать против себя

Вячеслав Зинченко на заседании суда. Обложка © Telegram / Политика Страны

Вячеслав Зинченко на заседании суда. Обложка © Telegram / Политика Страны

Парень, которого обвиняют в убийстве политической активистки и экс-депутата Рады Ирины Фарион, отказался свидетельствовать против себя, сославшись на статью 63 Конституции Украины. Об этом рассказал его адвокат в беседе с "Украинскими Новостями".

Защитник Игорь Сулима выступает за невиновность молодого человека, объясняя это тем, что у следствия даже нет весомых доказательств.

"Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Относительно записей с видеокамер, то по-моему, там два разных человека ходит. Один ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другой как обычный человек", — заявил Сулима.

Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки
Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки

Напомним, что экс-депутата Рады Украины Ирину Фарион пристрелили во Львове 20 июля, её похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу приняла на себя группировка National-Socialism / White Power*. Предполагаемым исполнителем оказался 18-летний Вячеслав Зинченко, о задержании которого стало известно 25 июля. Он арестован на два месяца. Сам молодой человек полностью отрицает свою вину.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Николай Рюмин
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