"Ни пистолета, ни вещей": Адвокат убийцы Фарион уличил следствие в недостатке улик

Парень, которого обвиняют в убийстве политической активистки и экс-депутата Рады Ирины Фарион, отказался свидетельствовать против себя, сославшись на статью 63 Конституции Украины. Об этом рассказал его адвокат в беседе с "Украинскими Новостями".

Защитник Игорь Сулима выступает за невиновность молодого человека, объясняя это тем, что у следствия даже нет весомых доказательств.

"Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Относительно записей с видеокамер, то по-моему, там два разных человека ходит. Один ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другой как обычный человек", — заявил Сулима.