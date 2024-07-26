Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки
18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион, которого ранее в пятницу привезли в суд, похоже, собирается разыграть карту невменяемости. Юноша неустанно улыбался во время допроса и заседания, а в какой-то момент начал вульгарно дразнить дочь убийтой, показав ей язык. На прямой вопрос о том, совершал ли он убийство, и признает ли вину, Зинченко ответил: "Будет видно, посмотрим".
Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки. Видео © Telegram / Политика Страны
София Семчишин — дочь Ирины Фарион — в свою очередь пообещала сделать всё, чтобы убийца "сдох в тюрьме".
"Ты не имеешь права пить воду. У тебя нет сердца, нет души. Ты понимаешь, что сделал?"- обратись она к юноше в клетке, но в ответ получила лишь ухмылку.
Напомним, одиозную украинскую общественницу-русофобку Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля, её похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. О задержании исполнителя Вячеслав Зинченко стало известно 25 июля.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.