18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион, которого ранее в пятницу привезли в суд, похоже, собирается разыграть карту невменяемости. Юноша неустанно улыбался во время допроса и заседания, а в какой-то момент начал вульгарно дразнить дочь убийтой, показав ей язык. На прямой вопрос о том, совершал ли он убийство, и признает ли вину, Зинченко ответил: "Будет видно, посмотрим".

Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки. Видео © Telegram / Политика Страны

София Семчишин — дочь Ирины Фарион — в свою очередь пообещала сделать всё, чтобы убийца "сдох в тюрьме".

"Ты не имеешь права пить воду. У тебя нет сердца, нет души. Ты понимаешь, что сделал?"- обратись она к юноше в клетке, но в ответ получила лишь ухмылку.