"Я ничего не делал": Обвиняемый в убийстве Фарион дал первый комментарий
Обвиняемый в убийстве экс-депутата рады Фарион отрицает свою вину
18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион. Обложка © Telegram / Политика Страны
Подозреваемый в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко дал первый комментарий после ареста. В беседе с журналистами "РБК-Украина" из зала суда он заявил о своей непричастности к преступлению.
"Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал", — утверждает Зинченко.
Напомним, экс-депутата Рады Украины Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля, её похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. Исполнителем оказался 18-летний Вячеслав Зинченко, о задержании которого стало известно 25 июля. Он арестован на два месяца.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.