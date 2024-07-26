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26 июля, 19:09

"Я ничего не делал": Обвиняемый в убийстве Фарион дал первый комментарий

Обвиняемый в убийстве экс-депутата рады Фарион отрицает свою вину

18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион. Обложка © Telegram / Политика Страны

18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион. Обложка © Telegram / Политика Страны

Подозреваемый в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко дал первый комментарий после ареста. В беседе с журналистами "РБК-Украина" из зала суда он заявил о своей непричастности к преступлению.

"Я никого не убивал, с Фарион я ничего не делал", — утверждает Зинченко.

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Убийца Фарион показал её дочери язык из клетки

Напомним, экс-депутата Рады Украины Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля, её похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. Исполнителем оказался 18-летний Вячеслав Зинченко, о задержании которого стало известно 25 июля. Он арестован на два месяца.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Оксана Попова
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