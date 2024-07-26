"Языкастого" убийцу Фарион арестовали без права внесения залога
Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве нардепа Фарион на два месяца
В Галицком суде Львова избирали меру пресечения 18-летнему Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион. Прокуроры просили о содержании под стражей без права на залог, так и произошло — суд поддержал позицию обвинения.
Адвокат убийцы настаивал на круглосуточном домашнем аресте. Свою позицию он объяснил тем, что по делу мало доказательств, указывающих на причастность подозреваемого. На прямой вопрос о том, совершал ли он убийство, и признает ли вину, Зинченко ответчал: "Будет видно, посмотрим".
Напомним, одиозную украинскую общественницу-русофобку Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля, её похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. О задержании исполнителя Вячеслав Зинченко стало известно 25 июля.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.