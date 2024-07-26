"Языкастого" убийцу Фарион арестовали без права внесения залога

В Галицком суде Львова избирали меру пресечения 18-летнему Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве украинского нардепа Ирины Фарион. Прокуроры просили о содержании под стражей без права на залог, так и произошло — суд поддержал позицию обвинения.

Адвокат убийцы настаивал на круглосуточном домашнем аресте. Свою позицию он объяснил тем, что по делу мало доказательств, указывающих на причастность подозреваемого. На прямой вопрос о том, совершал ли он убийство, и признает ли вину, Зинченко ответчал: "Будет видно, посмотрим".