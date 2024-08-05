Отец арестованного за убийство Фарион Зинченко отрицает причастность сына к делу
18-летний Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве бывшего украинского нардепа Ирины Фарион. Обложка © Telegram / Политика Страны
Отец арестованного за убийство Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко заявил о непричастности сына к произошедшему во Львове. Мужчина утверждает, что у стороны обвинения нет весомых доказательств. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
"Пока сторона обвинения не доказала причастности моего сына к этому преступлению. Кого-то видели, что в шляпе ходил, но что это именно Вячеслав Зинченко – нет ни экспертиз, ни свидетеля, который сказал бы, что Зинченко присутствовал в 19:30 по улице Масарика, 3", – рассказал мужчина.
Он также отметил, что в семье никогда не обсуждалась Ирина Фарион. Более того, Вячеслав считал себя сторонником идеи моноэтнического государства, а также входил в молодёжную организацию "Правого сектора"* и намеревался вступить в ряды в ВСУ. Отец сам дал сыну деньги на поездку во Львов, однако, по словам мужчины, это лишь случайно совпало со временем убийства Фарион.
Напомним, 20 июля во Львове застрелили экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Скандального украинского политика-русофоба похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power**. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, его отправили в СИЗО. Парень отрицает вину, а его адвокат Игорь Сулима указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
** Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.