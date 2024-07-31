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31 июля, 13:44

Обвиняемому в убийстве Фарион дали усиленную охрану

Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве Ирины Фарион. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве Ирины Фарион. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, дали усиленную охрану. Об этом украинским СМИ рассказал его адвокат Игорь Сулима.

"Ему уже дали охрану. Мы обратились, и ему предоставили", — сказал он.

По словам юриста, условия содержания Зинченко "нормальные" в пределах возможного. Он также усомнился в вине своего подзащитного, отметив, что если её докажут, то фигурант "будет сидеть".

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Напомним, 20 июля во Львове застрелили Ирину Фарион. Видного украинского политика-русофоба похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зайцева, его уже отправили в СИЗО. Парень отрицает вину, а его адвокат Игорь Сулима указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Матвей Константинов
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