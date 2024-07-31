Обвиняемому в убийстве Фарион дали усиленную охрану

Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, дали усиленную охрану. Об этом украинским СМИ рассказал его адвокат Игорь Сулима.

"Ему уже дали охрану. Мы обратились, и ему предоставили", — сказал он.

По словам юриста, условия содержания Зинченко "нормальные" в пределах возможного. Он также усомнился в вине своего подзащитного, отметив, что если её докажут, то фигурант "будет сидеть".