Обвиняемому в убийстве Фарион дали усиленную охрану
Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве Ирины Фарион. Обложка © Telegram / "Политика страны"
Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, дали усиленную охрану. Об этом украинским СМИ рассказал его адвокат Игорь Сулима.
"Ему уже дали охрану. Мы обратились, и ему предоставили", — сказал он.
По словам юриста, условия содержания Зинченко "нормальные" в пределах возможного. Он также усомнился в вине своего подзащитного, отметив, что если её докажут, то фигурант "будет сидеть".
Напомним, 20 июля во Львове застрелили Ирину Фарион. Видного украинского политика-русофоба похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зайцева, его уже отправили в СИЗО. Парень отрицает вину, а его адвокат Игорь Сулима указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.