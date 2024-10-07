Сводки СВО: ВС РФ перешли запорожское водохранилище, удар ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в Волчанске, 7 октября ВС РФ громят ВСУ в Купянске, Нидерланды подтвердили поставку первой партии F-16 Украине – дайджест в материале Life.ru 7 октября, 07:44 Ведение боя с применением реактивной системы залпового огня «Град». Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Впервые за два года наши войска перешли водохранилище в Запорожской области, в районе Каменского. 128-я бригада ВСУ не может заставить покинуть ВС РФ новый плацдарм. Эффективность украинского оружия падает – ракеты HIMARS перестали попадать в цели из-за российских систем РЭБ. Тем не менее Запад выделяет новые пакеты помощи – Нидерланды отправили Украине первую партию F-16. Новые поставки не мешают российским солдатам развивать наступление под Купянском.

Запорожская область, 7 октября

Продвижение ВС РФ в районе села Каменское. Фото © Telegram / condottieros

Наши бойцы создали ещё одну болевую точку для ВСУ а Запорожской области. Пришёл в движение фронт под Каменским. ВС РФ воспользовались тем, что водохранилище, разделявшее фронт, высохло. Стремительным рывком по высохшему дну они заняли позиции на украинском берегу. Опомнившийся противник в составе украинской 128-й горно-штурмовой бригады попытался отбросить российских солдат обратно, но не добился успеха. Наши военные предварительно уничтожили систему связи противника, по всей вероятности, управление вражескими подразделениями было нарушено.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет про контратаку ВСУ: «ВСУ попытались вернуть контроль над населённым пунктом, но попали в огневую засаду. Бойцы, разведчики, дроноводы группы «Валькирия» и артиллерия 4-й военной базы похоронили передовой отряд противника в руинах села».

Курская область, 7 октября

Артиллеристы точечным ударом уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

Операторы БПЛА ВС РФ активно работают сбросами по силам оккупантов в Курской области. Даже ночью наши солдаты находят и бьют врага. Фронт пока остаётся относительно статичным. ВСУ наступательных действий больше не предпринимают, ВС РФ готовятся к выходу на государственную границу. Многие украинцы сдаются в плен.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» пишет о положении в регионе: «Ситуация остаётся сложной, но контролируемой. Противник старается проводить эвакуации в пешем порядке, но ничего не выходит. Смертей в лесополосах становится всё больше. Штурмовые группы во взаимодействии с расчётами БПЛА и артиллерией превосходят даже окопанных солдат ВСУ и постоянно продвигаются к государственной границе. Расчёты БПЛА сбросами и FPV-дронами предотвращают подходы резервов к позициям, создавая всё больше брошенных 200-х и 300-х».

Харьковская область, 7 октября

Удары ОДАБ-1500 с УМПК по позициям ВСУ в Волчанске. Видео © Telegram / OstashkoNews

ВС РФ готовятся затянуть удавку вокруг купянской группировки противника в Харьковской области. Город манёвром охватывают с севера и юга. Успехи ВС РФ здесь признают даже украинские военные эксперты. Так, Александр Коваленко из украинского InfoResist говорит следующее: «Что касается Лимано-Купянской оси, то здесь за неделю российские оккупанты значительно улучшили своё положение по направлению к левому берегу реки Оскол. И они продолжают движение, преимущественно ориентируясь в направлении Колесниковки. Таким образом, возникает угроза того, что в ближайшее время россияне приложат максимум усилий к выходу на Колесниковку».

В Волчанске тем временем продолжаются жестокие бои. ВС РФ вновь применили сверхмощные авиабомбы ОДАБ по позициям ВСУ в городе. В распоряжении у украинцев практически не осталось надёжных укрытий. Командование ВСУ бросает своих солдат в бессмысленные контратаки, которые для многих украинцев заканчиваются ещё при переходе реки Волчьей.

Донецкая народная республика, 7 октября

Обстановка по ключевым населённым пунктам на Донецком направлении в ходе СВО. Фото © Telegram / voenkorKotenok

ВСУ, кажется, начали смиряться с потерей Донбасса. На спутниковых снимках заметили новые укрепления противника за Покровском, расположенные в Днепропетровской области. Под Угледаром ситуация стабилизируется, ВС РФ закрепляются в городе и идут вперёд в Донецкой Народной Республике. Часть резервов может быть переброшена на главное, Покровское, направление. Военкор Котенок пишет о ситуации на этом участке: «С выходом на Ильинку упираемся в северный берег Кураховского водохранилища, отрезая группировку ВСУ, расположенную восточнее, в районе н.п. Зоряное, Кураховка, Александрополь, Волченка, Степановка и др.

Таким образом, на берегах Кураховского водохранилища может сформироваться мини-котел для тысячи с лишним военнослужащих противника. Вариантов у них три: 1) ускоренное бегство на запад, успев пробежать полями между Новоселидовкой и Ильинкой; 2) сдаться; 3) сидеть в котле на радость Зеленскому, приняв грязь распутицы. Ночных морозов тут пока не ожидается, но ночью в окопах будет зябко при +4». Некоторые западные аналитики называют текущие действия ВСУ тактикой «жидкой защиты». Что ж, защита выходит действительно жидкая.

Эффективность HIMARS упала на 90%

Работа расчёта комплекса РЭБ «Красуха-С4». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Эффективность HIMARS упала на 90%. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на двух американских офицеров, посетивших Украину. Они пообщались с украинскими военнослужащими на тему эффективности различного западного оружия. Выяснилось, что любые западные инновации находят ответ у ВС РФ буквально за две недели. В частности, ракеты HIMARS ВС РФ отводит от целей с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, авторы статьи сообщают: «Год назад HIMARS была самой востребованной системой на фронте. Теперь она имеет успешный показатель менее 10%. Стратегия на Украине медленно истощает страну и её народ».

Нидерланды официально сообщили о передаче первой партии F-16 Украине

О поставках сообщил министр обороны страны. Всего Нидерланды обязались передать Украине 24 самолёта. Кроме того, было заявлено о создании совместного голландско-украинского производства БПЛА. На эту программу выделено 400 млн евро. Процесс передачи F-16 фактически начался ещё 10 июля. В данный момент ВСУ уже успели потерять первые голландские самолёты. При этом о каких-либо успешных боевых вылетах этих машин ничего не известно.

Авторы Кирилл Золотарев