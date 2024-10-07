Российская РЭБ снизила эффективность установок HIMARS на 90%

Российские радиоэлектронные комплексы значительно повлияли на работу американских установок HIMARS в зоне конфликта на Украине. По информации The Atlantic, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снизила боевую эффективность этих ракетных систем более чем на 90 процентов.

Такие результаты озвучили два американских отставных военных, которые посетили Украину. По их словам, около года назад системы HIMARS были одними из самых востребованных на фронте, но сейчас их результативность значительно упала.