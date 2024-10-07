Российская РЭБ снизила эффективность установок HIMARS на 90%
The Atlantic: Российская РЭБ почти полностью нейтрализовала HIMARS на Украине
Российские радиоэлектронные комплексы значительно повлияли на работу американских установок HIMARS в зоне конфликта на Украине. По информации The Atlantic, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снизила боевую эффективность этих ракетных систем более чем на 90 процентов.
Такие результаты озвучили два американских отставных военных, которые посетили Украину. По их словам, около года назад системы HIMARS были одними из самых востребованных на фронте, но сейчас их результативность значительно упала.
«Теперь коэффициент успешного поражения составляет менее 10 процентов благодаря российским инновациям в области РЭБ», — отметили эксперты. Они также добавили, что каждая выпущенная ракета HIMARS обходится в 100 тысяч долларов, что делает снижение эффективности особенно ощутимым для ВСУ.
Как сообщал Life.ru, российские войска продолжают успешно подавлять работу западных систем вооружения, таких как HIMARS, с помощью своих передовых средств радиоэлектронной борьбы. Ещё в январе эксперты выяснили, что Украина больше не может полагаться на HIMARS из-за российских РЭБ. Другие разработки в области РЭБ также активно демонстрируются на крупных форумах, таких как «Армия-2024», где были показаны новейшие БТР-22 с установленными системами РЭБ. Это свидетельствует о постоянном развитии и адаптации российских технологий для более эффективного противодействия современным угрозам на поле боя.
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