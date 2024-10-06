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Регион
6 октября, 05:45

Ночью ПВО сбила 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями

За прошедшую ночь ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима атаковать беспилотниками объекты на территории Курской, Белгородской и Воронежской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.

Самолёт ВСУ сбит во время боевого вылета над ДНР
Самолёт ВСУ сбит во время боевого вылета над ДНР

А ранее сообщалось об уничтожении нескольких украинских БПЛА над Воронежской областью. Они были подавлены средствами РЭБ и ПВО. Сообщается, что вражеские объекты попытались ударить по предприятиям региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Мария Любицкая
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