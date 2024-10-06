Ночью ПВО сбила 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями

За прошедшую ночь ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима атаковать беспилотниками объекты на территории Курской, Белгородской и Воронежской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.