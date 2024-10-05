Несколько воронежских предприятий подверглись атаке украинских БПЛА

ВСУ попытались атаковать несколько предприятий в Воронежской области, на одном из них произошло возгорание. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, ранение получил мужчина.

«Украинские БПЛА попытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. По уточнённым данным, один человек ранен. Мужчина получил осколочное ранение в руку», — рассказал Гусев.

Вместе с этим он уточнил, что на том же предприятии произошло возгорание. На другом подвергшемся атаке предприятии пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.