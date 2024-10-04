Пустая цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем после падения дрона ВСУ
Системы радиоэлектронной борьбы подавили несколько украинских беспилотников над Аннинским районом Воронежской области. Один из выведенных из строя дронов рухнул на территории нефтебазы, спровоцировав пожар.
«Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчёты», — написал в Telegram губернатор региона Александр Гусев.
Чиновник акцентировал внимание, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области всё ещё действует. До отбоя тревоги жителям рекомендуется соблюдать особые меры личной безопасности и сохранять спокойствие.
Напомним, что прошлой ночью воронежские силы ПВО уничтожили в небе над регионом свыше десяти беспилотников ВСУ. Противник продолжит совершать воздушные атаки ровно до тех пор, пока все цели спецоперации не будут достигнуты, уверены в Госдуме.
Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote