Пустая цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем после падения дрона ВСУ

Системы радиоэлектронной борьбы подавили несколько украинских беспилотников над Аннинским районом Воронежской области. Один из выведенных из строя дронов рухнул на территории нефтебазы, спровоцировав пожар.

«Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчёты», — написал в Telegram губернатор региона Александр Гусев.