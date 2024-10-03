В ГД раскрыли, когда Украина перестанет атаковать Россию дронами

Атаки украинских беспилотников по территории России прекратятся с окончанием СВО. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это похоже на некую агонию со стороны ВСУ. Попытки запугать, попытки шантажировать российское руководство не приводят ни к каким результатам, а поражения Украины на фронтах продолжают увеличиваться. Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия пока мы не закончим специальную военную операцию», — отметил политик.

По его словам, власти делают всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Он отметил, что нельзя не видеть успехи наших парней на поле битвы. Политик напомнил, что каждый день армия продвигается всё дальше. Кроме того, депутат подчеркнул, что агония киевского режима может быть связана с неудачными попытками внедрения «плана победы» Зеленского. Из-за отсутствия результатов НАТО и Киев увеличивают количество террористических эпизодов.