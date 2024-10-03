Пятый за последние сутки житель Белгородчины ранен в результате атак ВСУ
Водитель машины ранен в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке украинских боевиков на регион. Поздним вечером 2 октября беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори. Водитель машины получил ранения.
«Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — добавил глава региона.
На месте происшествия работают оперативные службы. Сведения о последствиях удара уточняются.
Это пятый за последние сутки житель региона, пострадавший в результате ударов ВСУ. Минувшей ночью ранения получили двое гражданских из села Тишанка, водитель автомобиля в селе Черемошное и шофёр грузовика на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Ещё один человек погиб.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ