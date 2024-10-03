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2 октября, 21:12

Пятый за последние сутки житель Белгородчины ранен в результате атак ВСУ

Водитель машины ранен в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке украинских боевиков на регион. Поздним вечером 2 октября беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори. Водитель машины получил ранения.

«Мужчину со слепыми осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — добавил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы. Сведения о последствиях удара уточняются.

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Это пятый за последние сутки житель региона, пострадавший в результате ударов ВСУ. Минувшей ночью ранения получили двое гражданских из села Тишанка, водитель автомобиля в селе Черемошное и шофёр грузовика на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Ещё один человек погиб.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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