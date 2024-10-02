Водитель авто ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали село Черемошное, ранен водитель автомобиля
Украина снова атаковала Белгородскую область. На этот раз удар ВСУ пришёлся на автомобиль местного жителя в селе Черемошное. Водитель получил ранение, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь», — рассказал глава региона.
По слова Гладкова, в дальнейшем мужчину доставят в городскую больницу №2. Автомобиль пострадавшего полностью сгорел.
Ранее Life.ru рассказал о гибели местного жителя Шебекино из Белгородской области. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также в результате атаки ВСУ там пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и раны лица, головы и кисти. Медики уже оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
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