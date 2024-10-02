Водитель авто ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

Украина снова атаковала Белгородскую область. На этот раз удар ВСУ пришёлся на автомобиль местного жителя в селе Черемошное. Водитель получил ранение, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее Life.ru рассказал о гибели местного жителя Шебекино из Белгородской области. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также в результате атаки ВСУ там пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и раны лица, головы и кисти. Медики уже оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.