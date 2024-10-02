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2 октября, 06:22

Водитель авто ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали село Черемошное, ранен водитель автомобиля

Украина снова атаковала Белгородскую область. На этот раз удар ВСУ пришёлся на автомобиль местного жителя в селе Черемошное. Водитель получил ранение, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина с контузией, множественными осколочными ранениями спины, руки и ноги доставлен в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали всю необходимую помощь», — рассказал глава региона.

По слова Гладкова, в дальнейшем мужчину доставят в городскую больницу №2. Автомобиль пострадавшего полностью сгорел.

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду
Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду

Ранее Life.ru рассказал о гибели местного жителя Шебекино из Белгородской области. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также в результате атаки ВСУ там пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и раны лица, головы и кисти. Медики уже оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Афонина
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