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28 сентября, 10:58

Мирный житель погиб в Шебекино при атаке ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области, погиб мирный житель

Пожарные расчёты в Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Пожарные расчёты в Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пожарные работают на месте возгорания одной из квартир в Шебекино. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ранены, предварительно, два мирных жителя», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Гладкова, попутный транспорт доставил мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица, а также женщину с минно-взрывной травмой, ранами головы и кисти в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Пожарные расчёты в Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Пожарные расчёты в Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Глава региона добавил, что в одном из многоквартирных домов начался пожар в результате прилёта боеприпаса. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. Также из-за атаки ВСУ повреждены крыши, остекление и фасады четырёх домов, пробиты газо- и водопроводы. Кроме того, посечены три легковушки и один грузовик, а в двух социальных и двух коммерческих объектах выбиты стёкла.

Губернатор уточнил, что также один беспилотник сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Из-за этого повредились окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковушки. Оперативные службы продолжают работать на местах.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус в белгородском селе. По словам Гладкова, два человека получили ранения, они госпитализированы.

Дарья Нарыкова
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