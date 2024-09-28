Мирный житель погиб в Шебекино при атаке ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пожарные работают на месте возгорания одной из квартир в Шебекино. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Погиб мирный житель. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ранены, предварительно, два мирных жителя», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Гладкова, попутный транспорт доставил мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица, а также женщину с минно-взрывной травмой, ранами головы и кисти в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Пожарные расчёты в Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Глава региона добавил, что в одном из многоквартирных домов начался пожар в результате прилёта боеприпаса. Пожарные ликвидировали очаг возгорания. Также из-за атаки ВСУ повреждены крыши, остекление и фасады четырёх домов, пробиты газо- и водопроводы. Кроме того, посечены три легковушки и один грузовик, а в двух социальных и двух коммерческих объектах выбиты стёкла.

Губернатор уточнил, что также один беспилотник сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Из-за этого повредились окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковушки. Оперативные службы продолжают работать на местах.