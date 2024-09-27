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27 сентября, 20:14

Два человека ранены при атаке ВСУ по автобусу в Белгородской области

Недалеко от села Ясные Зори в Белгородском районе Вооружённые силы Украины нанесли удар по автобусу с помощью беспилотного летательного аппарата, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одного из пострадавших, у которого диагностированы множественные осколочные ранения рук и ног, доставляют в городскую больницу № 2 в Белгороде. Другого мужчину, получившего ожоги лица, осколочные ранения головы и перелом плеча, сначала доставили на попутном транспорте в Октябрьскую центральную районную больницу, после чего бригада скорой помощи перевезет его в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

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Ранее Гладков сообщил о смерти мужчины в Белгородской области. Напомним, мирный житель был атакован украинскими боевиками на участке автодороги Чайки – Красный Октябрь 22 сентября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Артём Гапоненко
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