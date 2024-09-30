Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду
Гладков: Несколько воздушных целей сбито силами ПВО на подлёте к Белгороду
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду и Белгородскому району. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала», — сообщил Гладков и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус в белгородском селе. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, два человека получили ранения. Их госпитализировали для оказания необходимой помощи.
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