Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду и Белгородскому району. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала», — сообщил Гладков и добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.