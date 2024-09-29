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Регион
29 сентября, 04:27

Силы ПВО сбили 125 БПЛА над семью российскими регионами и Азовским морем

Минобороны РФ: За ночь уничтожены 125 БПЛА над семью регионами и Азовским морем

Силы ПВО уничтожили 125 беспилотников над семью российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря», — сообщили в оборонном ведомстве.

Несколько БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью, пострадавших нет
Несколько БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью, пострадавших нет

Об уничтожении беспилотников в Воронежской, Ростовской, Белгородской областью и Кубанью ранее сообщали губернаторы регионов. Серьёзных разрушений не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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