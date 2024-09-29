Над Ростовской областью уничтожено 18 украинских БПЛА
Голубев: Силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Ростовской областью
Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников в небе над Ростовской областью. По информации губернатора региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.
«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в том числе пять — в юго-западной части региона и 13 — в Миллеровском районе», — написал Голубев в телеграм-канале.
Об отражении атаки БПЛА в Ростовской области сообщалось ранее. По информации Голубева, четыре украинских дрона были уничтожены в Азовском районе.
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