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Регион
29 сентября, 03:16

Над Ростовской областью уничтожено 18 украинских БПЛА

Голубев: Силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Ростовской областью

Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников в небе над Ростовской областью. По информации губернатора региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.

«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в том числе пять — в юго-западной части региона и 13 — в Миллеровском районе», — написал Голубев в телеграм-канале.

Голубев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области
Голубев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области

Об отражении атаки БПЛА в Ростовской области сообщалось ранее. По информации Голубева, четыре украинских дрона были уничтожены в Азовском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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