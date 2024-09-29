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28 сентября, 23:50

Голубев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области

Голубев: Силы ПВО отражают на севере Ростовской области массированную атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку беспилотников на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Массированную атаку БПЛА подразделения ПВО отражают на севере области», — предупредил губернатор.

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Об отражении атаки БПЛА в Ростовской области сообщалось ранее. По информации Голубева, четыре украинских дрона были уничтожены в Азовском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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