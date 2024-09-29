Украинский дрон врезался в дерево и взорвался в селе на Кубани

Украинский беспилотник попытался атаковать гражданскую инфраструктуру Краснодарского края. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, вражеский объект был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Шабельское Щербиновского района.

«В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

Проживающая в доме семья на время устранения последствий переехала к родственникам. Вся необходимая помощь им будет оказана, заверил Кондратьев.