Силы ПВО Воронежской области приведены в готовность для отражения вероятной атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что после падения обломков сбитого украинского беспилотника в Острогожском районе Воронежской области начался пожар. Из-за этого в области ввели режим ЧС. Позже властям пришлось перекрыть часть трассы на Луганск с 51-го по 105-й километр.
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