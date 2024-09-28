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Регион
28 сентября, 19:18

Силы ПВО Воронежской области приведены в готовность для отражения вероятной атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев в телеграм-канале.

В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА
В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что после падения обломков сбитого украинского беспилотника в Острогожском районе Воронежской области начался пожар. Из-за этого в области ввели режим ЧС. Позже властям пришлось перекрыть часть трассы на Луганск с 51-го по 105-й километр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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