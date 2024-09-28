Жительница Белгородчины лишилась ног из-за атаки украинского дрона
Три женщины получили тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородчину
Украинские военные нанесли очередной подлый удар по жителям Белгородской области поздним вечером 28 сентября. В прицеле приспешников киевского режима оказалась движущаяся по селу Красный Октябрь легковушка. К сожалению, не обошлось без пострадавших, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранения получили три местные жительницы, которые чудом выжили при атаке, но отделались тяжёлыми травмами. Двоих из них в горбольницу №2 Белгорода доставили попутным транспортом, ещё одну госпитализировали медики.
«У одной женщины крайне тяжёлое состояние: минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Третья пострадавшая в крайне тяжёлом состоянии с ранением грудной клетки, шеи и плеча», — сказано в публикации.
Атака со стороны ВСУ ожидается и в Воронежской области. Силы ПВО региона приведены в состояние полной боеготовности. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за оперативной информацией в официальных источниках.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ