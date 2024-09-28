Жительница Белгородчины лишилась ног из-за атаки украинского дрона

Украинские военные нанесли очередной подлый удар по жителям Белгородской области поздним вечером 28 сентября. В прицеле приспешников киевского режима оказалась движущаяся по селу Красный Октябрь легковушка. К сожалению, не обошлось без пострадавших, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранения получили три местные жительницы, которые чудом выжили при атаке, но отделались тяжёлыми травмами. Двоих из них в горбольницу №2 Белгорода доставили попутным транспортом, ещё одну госпитализировали медики.

«У одной женщины крайне тяжёлое состояние: минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Третья пострадавшая в крайне тяжёлом состоянии с ранением грудной клетки, шеи и плеча», — сказано в публикации.