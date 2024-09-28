Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 20:50

Жительница Белгородчины лишилась ног из-за атаки украинского дрона

Три женщины получили тяжёлые ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородчину

Украинские военные нанесли очередной подлый удар по жителям Белгородской области поздним вечером 28 сентября. В прицеле приспешников киевского режима оказалась движущаяся по селу Красный Октябрь легковушка. К сожалению, не обошлось без пострадавших, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранения получили три местные жительницы, которые чудом выжили при атаке, но отделались тяжёлыми травмами. Двоих из них в горбольницу №2 Белгорода доставили попутным транспортом, ещё одну госпитализировали медики.

«У одной женщины крайне тяжёлое состояние: минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй — минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Третья пострадавшая в крайне тяжёлом состоянии с ранением грудной клетки, шеи и плеча», — сказано в публикации.

Дрон взорвался в квартире под Белгородом, пострадала 8-летняя девочка
Дрон взорвался в квартире под Белгородом, пострадала 8-летняя девочка

Атака со стороны ВСУ ожидается и в Воронежской области. Силы ПВО региона приведены в состояние полной боеготовности. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за оперативной информацией в официальных источниках.

Обложка ©

Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров