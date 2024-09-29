Несколько БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью, пострадавших нет

Несколько беспилотников уничтожены минувшей ночью в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

«На территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Возгорания сухой травы, вызванные падением обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями», — заявил глава региона.