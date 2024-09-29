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Регион
29 сентября, 03:53

Несколько БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью, пострадавших нет

Губернатор Бочаров: Над Волгоградской областью нейтрализованы несколько БПЛА

Несколько беспилотников уничтожены минувшей ночью в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

«На территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Возгорания сухой травы, вызванные падением обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями», — заявил глава региона.

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Минувшей ночью силы ПВО также отразили атаку БПЛА в Воронежской, Ростовской и Белгородской областях. Также ВСУ предприняли попытку атаковать Краснодарский край.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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