Несколько БПЛА нейтрализованы над Волгоградской областью, пострадавших нет
Губернатор Бочаров: Над Волгоградской областью нейтрализованы несколько БПЛА
Несколько беспилотников уничтожены минувшей ночью в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова приводит пресс-служба правительства.
«На территории Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет. Возгорания сухой травы, вызванные падением обломков, оперативно потушены пожарными подразделениями», — заявил глава региона.
Минувшей ночью силы ПВО также отразили атаку БПЛА в Воронежской, Ростовской и Белгородской областях. Также ВСУ предприняли попытку атаковать Краснодарский край.
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