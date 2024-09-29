Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 01:45

Несколько пожаров зафиксировано в Воронеже и пригороде из-за атаки БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронеже произошло возгорание в ЖК после попадания БПЛА

Украинский беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, речь идёт о жилом комплексе на Московском проспекте.

По словам губернатора, несколько уничтоженных украинских БПЛА упали в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города», — рассказал губернатор.

Гусев также сообщил, что в настоящий момент несколько сбитых объектов горят на земле на окраинах города и за его пределами. Предварительно, там повреждена крыша одного дома.

Голубев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области
Голубев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области

Об уничтожении беспилотников в Воронежской области сообщалось ранее. Перед этим в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров