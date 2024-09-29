Несколько пожаров зафиксировано в Воронеже и пригороде из-за атаки БПЛА
Губернатор Гусев: В Воронеже произошло возгорание в ЖК после попадания БПЛА
Украинский беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, речь идёт о жилом комплексе на Московском проспекте.
По словам губернатора, несколько уничтоженных украинских БПЛА упали в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, пострадавших нет.
«На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города», — рассказал губернатор.
Гусев также сообщил, что в настоящий момент несколько сбитых объектов горят на земле на окраинах города и за его пределами. Предварительно, там повреждена крыша одного дома.
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