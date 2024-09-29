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29 сентября, 00:43

Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько украинских дронов в Воронежской области

Губернатор Гусев: Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области

Несколько украинских беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, отражение атаки дронов продолжается.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.

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Ранее сообщалось о работе ПВО в Ростовской области, где в настоящий момент отражают массированную атаку БПЛА. Ещё одним направлением удара ВСУ стал Краснодарский край, где против дронов задействовали силы РЭБ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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