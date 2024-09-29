Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько украинских дронов в Воронежской области

Несколько украинских беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, отражение атаки дронов продолжается.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.