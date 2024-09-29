Силы ПВО Краснодарского края отражают атаку БПЛА в Ейске

Вместе с этим народный избранник призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности и не снимать работу ПВО.

Напомним, что ранее об атаке БПЛА в Краснодарском крае сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, вражеский объект был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Шабельское Щербиновского района. После устранения он врезался в дерево и загорелся.