Силы ПВО Краснодарского края отражают атаку БПЛА в Ейске
Депутат Батуринец сообщил о работе ПВО в Ейске Краснодарского края
Силы ПВО Краснодарского края отражают атаку БПЛА в Ейске. Об этом сообщил депутат Совета муниципального образования Ейского района Александр Батуринец.
«Ейск. Сработало ПВО», — написал чиновник в телеграм-канале.
Вместе с этим народный избранник призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности и не снимать работу ПВО.
Напомним, что ранее об атаке БПЛА в Краснодарском крае сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, вражеский объект был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Шабельское Щербиновского района. После устранения он врезался в дерево и загорелся.
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