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29 сентября, 03:26

Выбитые стёкла и посечённые автомобили: Появились фото с последствиями ночной атаки Воронежа

Воронежцы поделились снимками с последствиями ночной атаки БПЛА

Повреждённый обломками дрона автомобиль. Обложка © VK / Типичная Новая Усмань

Повреждённый обломками дрона автомобиль. Обложка © VK / Типичная Новая Усмань

Появились первые фото с места падения обломков украинских беспилотников, сбитых этой ночью над Воронежем. На запечатлённых очевидцами кадрах видно, что движимое и недвижимое имущество горожан получило незначительные повреждения.

Повреждённое взрывом остекление. Фото © VK / Типичная Новая Усмань

Повреждённое взрывом остекление. Фото © VK / Типичная Новая Усмань

По данным SHOT, сбитые силами противовоздушной обороны БПЛА выбили окна минимум в шести квартирах жилого комплекса «Новое Отрадное» в восточной части города. Без остекления остались и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавшие среди гражданских отсутствуют.

Жители Воронежа сообщили о новой серии взрывов над городом
Жители Воронежа сообщили о новой серии взрывов над городом

ВСУ попытались атаковать Воронеж силами нескольких дронов в ночь на 29 сентября. К счастью, дежурные системы ПВО и РЭБ не пропустили вражеских «птичек». Рухнувшие обломки спровоцировали несколько возгораний в городе и на его окраинах, ряд очагов уже локализован.

Илья Пушкарев
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