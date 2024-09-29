Выбитые стёкла и посечённые автомобили: Появились фото с последствиями ночной атаки Воронежа
Воронежцы поделились снимками с последствиями ночной атаки БПЛА
Повреждённый обломками дрона автомобиль. Обложка © VK / Типичная Новая Усмань
Появились первые фото с места падения обломков украинских беспилотников, сбитых этой ночью над Воронежем. На запечатлённых очевидцами кадрах видно, что движимое и недвижимое имущество горожан получило незначительные повреждения.
Повреждённое взрывом остекление. Фото © VK / Типичная Новая Усмань
По данным SHOT, сбитые силами противовоздушной обороны БПЛА выбили окна минимум в шести квартирах жилого комплекса «Новое Отрадное» в восточной части города. Без остекления остались и несколько припаркованных автомобилей. Пострадавшие среди гражданских отсутствуют.
ВСУ попытались атаковать Воронеж силами нескольких дронов в ночь на 29 сентября. К счастью, дежурные системы ПВО и РЭБ не пропустили вражеских «птичек». Рухнувшие обломки спровоцировали несколько возгораний в городе и на его окраинах, ряд очагов уже локализован.