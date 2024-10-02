Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 12:08

Мужчина погиб при подрыве двух грузовиков дронами-камикадзе на трассе в Белгород

ВСУ беспилотниками атаковали два грузовика в Белгородской области, есть погибший

Последствия атаки ВСУ по участку автодороги. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ по участку автодороги. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Украинская армия с использованием двух дронов-камикадзе атаковала участок трассы Белгород — Шебекино — Волоконовка, когда по ней проезжали два грузовых автомобиля. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, на которых обрушилось такое горе. Вся Белгородчина скорбит вместе с вами», — написал глава области.

Второй шофёр, по его словам, был доставлен в больницу с различными повреждениями. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется, на месте работают оперативные службы.

Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду
Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлёте к Белгороду

Ранее сегодня ВСУ в ходе атаки убили ещё одного человека в селе Крапивное Шебекинского городского округа в Белгородской области, он скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, ранения получили ещё четверо, среди которых есть двое детей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров