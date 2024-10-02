Мужчина погиб при подрыве двух грузовиков дронами-камикадзе на трассе в Белгород

Украинская армия с использованием двух дронов-камикадзе атаковала участок трассы Белгород — Шебекино — Волоконовка, когда по ней проезжали два грузовых автомобиля. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, на которых обрушилось такое горе. Вся Белгородчина скорбит вместе с вами», — написал глава области.

Второй шофёр, по его словам, был доставлен в больницу с различными повреждениями. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется, на месте работают оперативные службы.