Мужчина погиб при подрыве двух грузовиков дронами-камикадзе на трассе в Белгород
ВСУ беспилотниками атаковали два грузовика в Белгородской области, есть погибший
Последствия атаки ВСУ по участку автодороги. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Украинская армия с использованием двух дронов-камикадзе атаковала участок трассы Белгород — Шебекино — Волоконовка, когда по ней проезжали два грузовых автомобиля. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, на которых обрушилось такое горе. Вся Белгородчина скорбит вместе с вами», — написал глава области.
Второй шофёр, по его словам, был доставлен в больницу с различными повреждениями. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется, на месте работают оперативные службы.
Ранее сегодня ВСУ в ходе атаки убили ещё одного человека в селе Крапивное Шебекинского городского округа в Белгородской области, он скончался до приезда скорой помощи. Кроме того, ранения получили ещё четверо, среди которых есть двое детей.