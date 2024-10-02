Новая атака ВСУ унесла жизнь мужчины под Белгородом, ранены две девочки и их мамы

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки ВСУ на село Крапивное Шебекинского городского округа в Белгородской области. Среди пострадавших двое детей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Девочку 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ», — информирует в Телеграм-канале глава региона.

Маму пострадавшей школьницы в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями обеих ног и бедра везут на машине скорой в городскую больницу №2 Белгорода. Также ранена трёхлетняя девочка и её мама, у малышки закрытая черепно-мозговая травма, у женщины – минно-взрывная травма, резаные раны шеи и голени. Её также везут в горбольницу №2 в Белгород.

В результате обстрела повреждения получили кровли, фасады, остекления в четырёх частных домовладениях. Перебита газовая труба. Повреждены легковой и грузовой автомобили.