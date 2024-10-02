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2 октября, 10:08

Новая атака ВСУ унесла жизнь мужчины под Белгородом, ранены две девочки и их мамы

Гладков: Один человек погиб и четверо ранены при обстреле ВСУ села Крапивное

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки ВСУ на село Крапивное Шебекинского городского округа в Белгородской области. Среди пострадавших двое детей, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ранены, предварительно, четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Девочку 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ», — информирует в Телеграм-канале глава региона.

Маму пострадавшей школьницы в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями обеих ног и бедра везут на машине скорой в городскую больницу №2 Белгорода. Также ранена трёхлетняя девочка и её мама, у малышки закрытая черепно-мозговая травма, у женщины – минно-взрывная травма, резаные раны шеи и голени. Её также везут в горбольницу №2 в Белгород.

В результате обстрела повреждения получили кровли, фасады, остекления в четырёх частных домовладениях. Перебита газовая труба. Повреждены легковой и грузовой автомобили.

Водитель авто ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Водитель авто ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

Ранее Life.ru рассказал о гибели местного жителя Шебекино из Белгородской области. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также в результате атаки ВСУ там пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и раны лица, головы и кисти. Медики уже оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

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Telegram / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
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