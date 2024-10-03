Более десяти беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО над Воронежской областью
Расчёты зенитных комплексов ВС РФ в Воронежской области засекли и уничтожили над регионом свыше десяти украинских БПЛА. Подробностями ночной атаки дронов ВСУ в Telegram поделился губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, рухнувшие обломки сбитых беспилотников не спровоцировали разрушений на земле. Никто не пострадал.
«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — напомнил Гусев.
Неспокойно этой ночью и в Курской области, где силы ПВО сбили уже десять беспилотников ВСУ и две ракеты. А в Белгородской области тем временем украинский дрон ударил по легковушке, ранив водителя.
Telegram / Минобороны России