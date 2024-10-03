Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 23:44

Более десяти беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО над Воронежской областью

Расчёты зенитных комплексов ВС РФ в Воронежской области засекли и уничтожили над регионом свыше десяти украинских БПЛА. Подробностями ночной атаки дронов ВСУ в Telegram поделился губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, рухнувшие обломки сбитых беспилотников не спровоцировали разрушений на земле. Никто не пострадал.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — напомнил Гусев.

Жительница Старого Оскола пострадала при уничтожении дрона системой ПВО
Жительница Старого Оскола пострадала при уничтожении дрона системой ПВО

Неспокойно этой ночью и в Курской области, где силы ПВО сбили уже десять беспилотников ВСУ и две ракеты. А в Белгородской области тем временем украинский дрон ударил по легковушке, ранив водителя.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров